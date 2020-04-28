Мясников: Московским больницам нужны врачи

28.04.2020, 11:30, Новости дня

Московские больницы в связи с пандемией коронавируса нуждаются в медицинских кадрах, сообщил главврач городской клинической больницы №71 им. Жадкевича Александр Мясников.

«Нам очень нужны врачи. Не только нам. По Москве нам распределяют кадры, очень помогают медицинские студенты, люди, приезжающие из других городов, из Петербурга. У нас сейчас хирургов заменяют врачи УЗИ, пока не найдем кого-то еще», – сказал Мясников, передает ТАСС со ссылкой на «ВестиFM».

По его словам, у многих медицинских специалистов в столице, работающих с коронавирусными больными в «красной зоне», зарплаты превышают 200 тыс. рублей, в их числе инфекционисты и реаниматологи.

За последние сутки в России подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 3 тыс. 75 новых случаев в Москве. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 48 426 случаев коронавируса.