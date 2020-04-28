В Татарстане по делу о мошенничестве задержан ректор КНИТУ

28.04.2020, 11:30, Новости дня

Ректор Казанского национального исследовательского технологического института (КНИТУ) Сергей Юшко задержан по подозрению в мошенничестве, сообщили в региональном СК.

21 апреля в пресс-службе ведомства сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении ректора КНИТУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») и ч. 2 ст. 292 («Служебный подлог») УК РФ, передает ТАСС.

«По версии следствия, в 2004-2017 годы подозреваемый, работая в режиме полной занятости в «Инновационно-производственном Технопарке «Идея»», одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета «Инновационных технологий» КНИТУ, также на условиях полной занятости. В настоящее время установлено, что фактически данного деканата не существовало и его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки. Следствие полагает, подозреваемый незаконно получил заработную плату на сумму не менее 1 млн рублей», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Противоправная деятельность подозреваемого была выявлена в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СУ СКР по Республике Татарстан и УФСБ по РТ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности. Изъята необходимая документация, ведутся допросы свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.