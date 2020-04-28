 

В Татарстане по делу о мошенничестве задержан ректор КНИТУ

28.04.2020, 11:30, Новости дня

Ректор Казанского национального исследовательского технологического института (КНИТУ) Сергей Юшко задержан по подозрению в мошенничестве, сообщили в региональном СК.

21 апреля в пресс-службе ведомства сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении ректора КНИТУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») и ч. 2 ст. 292 («Служебный подлог») УК РФ, передает ТАСС.

«По версии следствия, в 2004-2017 годы подозреваемый, работая в режиме полной занятости в «Инновационно-производственном Технопарке «Идея»», одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета «Инновационных технологий» КНИТУ, также на условиях полной занятости. В настоящее время установлено, что фактически данного деканата не существовало и его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки. Следствие полагает, подозреваемый незаконно получил заработную плату на сумму не менее 1 млн рублей», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Противоправная деятельность подозреваемого была выявлена в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СУ СКР по Республике Татарстан и УФСБ по РТ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности. Изъята необходимая документация, ведутся допросы свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Более тысячи украинских медиков заразились коронавирусом – Минздрав

08.04 / Вспышка COVID-19 в Днепропетровской области. Полиция установила 556 человек, которые были на религиозном собрании

26.03 / Минпросвещения: сроки сдачи Единого госэкзамена переноситься не будут

26.03 / Эксперт: Бизнес заинтересован в предложенных Путиным мерах поддержки экономики

12.04 / Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки

27.04 / Один из последних узников Освенцима умер от коронавируса

12.04 / Украина хочет возродить свою ракетно-космическую промышленность

03.04 / Путин объявил, что Россия готова к договоренностям о сокращении нефтедобычи на “партнерских” основах с другими странам

28.03 / Том Хэнкс и Рита Уилсон вернулись домой

07.04 / Путин обсудил борьбу с коронавирусом с премьером Эфиопии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска