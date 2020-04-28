 

В РФ больных коронавирусом будут лечить гелий-кислородной смесью

28.04.2020, 11:30, Разное

На территории РФ началось клиническое тестирование нового способа лечения коронавируса с использованием гелий-кислородной смеси. Подробности раскрыл академик РАН Валерий Черешнев.
Основой нового способа является стандартная ингаляция. Эксперты применяют в собственной работе нагретые до большой температуры гелий-кислородные смеси. Кислород благодаря гелию оперативно добирается до альвеол. В связи с тем, что новый коронавирус Covid-19 утилизируется при высоких температурах, специалисты выступили с инициативой обеспечить возможность пациентам вдыхать нагретые смеси через отдельные ингаляторы.

Представитель РАН Валерий Черешнев не согласен с утверждением, что поедание лимона и имбиря в существенных количествах хорошо воздействует на защиту организма от коронавируса. По его мнению, это только навредит, поэтому не стоит злоупотреблять данными продуктами питания.

Врачей из Москвы, которым приходится работать с пациентами с Covid-19, тестируют на присутствие иммунитета к опасной инфекции. Для этого в учреждения столицы РФ привезли 100 тысяч экспресс-тестов, передает «ПолитЭксперт».

Ранее отечественный ученый Александр Семенов пояснил о способности коронавируса поражать не только легкие, но и почки, печень и кишечник, касается это особенно пациентов с тяжелым течением недуга.



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