 

От COVID-19 за границей лечатся 162 человека

28.04.2020, 11:25, Новости дня

По состоянию на 27 апреля за границей лечение от коронавирусной болезни COVID-19 проходят 162 человека. Об этом в Facebook сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Больше всего украинцев лечатся в Италии (121), в Греции (12) и Испании (четыре).

Выздоровело от коронавируса за рубежом 45 человек, больше всего в Греции – 10. По четыре человека вылечились в Японии и Доминиканской Республике, трое в Австрии, по два – в Италии и Нигерии.

Всего от COVID-19 за границей умерло семь граждан Украины.

17 305 украинцев обратились в зарубежные дипломатические учреждения Украины за помощью в рамках системы “Защита”.

❗Підсумки 27 квітня:⬇️ ⬇️ ⬇️Найактуальніша інформація про обмежувальні заходи у різних країнах світу ⤵️…

Posted by Коронавірус у світі – оперативно від МЗС України on Esmaspäev, 27. aprill 2020

Всего за все время пандемии в Украине заболели 9410 человек, из них 639 детей и 1843 медработника. Выздоровели 992 человека, летальных случаев 239, добавил министр.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 3 млн человек, из них более 211 тыс. умерли, а 894 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Сирия попросила у РФ помощи в борьбе с коронавирусом

10.04 / В Минкомсвязи оценили законность отслеживания инфицированных коронавирусом

09.04 / Прогноз по смертности от коронавируса в США улучшился

22.04 / Сериал “Зулейха открывает глаза” бьет рекорды

27.04 / Путин поручил разработать меры по снижению до 15% взноса по ипотеке семьям с детьми

07.04 / ВМС США извинились перед бывшим капитаном авианосца «Теодор Рузвельт»

08.04 / Песков предложил спрашивать о шансах продления ДСНВ у США

06.04 / США нацелились на Луну

10.04 / Глава РФПИ оценил прогноз по снижению добычи нефти в США

27.04 / За сутки в Украине коронавирус выявили у 392 человек, общее количество больных превысило 9 тыс.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска