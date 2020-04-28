От COVID-19 за границей лечатся 162 человека

28.04.2020, 11:25, Новости дня

По состоянию на 27 апреля за границей лечение от коронавирусной болезни COVID-19 проходят 162 человека. Об этом в Facebook сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Больше всего украинцев лечатся в Италии (121), в Греции (12) и Испании (четыре).

Выздоровело от коронавируса за рубежом 45 человек, больше всего в Греции – 10. По четыре человека вылечились в Японии и Доминиканской Республике, трое в Австрии, по два – в Италии и Нигерии.

Всего от COVID-19 за границей умерло семь граждан Украины.

17 305 украинцев обратились в зарубежные дипломатические учреждения Украины за помощью в рамках системы “Защита”.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 9410 человек, из них 639 детей и 1843 медработника. Выздоровели 992 человека, летальных случаев 239, добавил министр.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 3 млн человек, из них более 211 тыс. умерли, а 894 тыс. выздоровели.