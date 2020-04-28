Нардепы просят премьера Украины снять карантинные ограничения в некоторых областях

28.04.2020, 11:25, Новости дня

Народные депутаты Украины обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой пересмотреть ограничительные меры в некоторых регионах страны. Об этом 27 апреля в Facebook написала нардеп от “Слуги народа” Роксолана Пидласа.

В пример она привела Черновицкую область, где 1308 больных COVID-19 и Черниговскую, где таких только 22.

“Почему мы остановили экономику в областях, где вирус не распространяется? Уже месяц я говорю о том, что карантин убивает экономику, и ограничительные меры нужно сокращать. Проблема в том, что наши карантинные ограничения столь половинчатые и неодинаковы для всех, что у меня есть большие вопрос – сдерживают ли они распространения вируса вообще. Вы можете покупать кофе в McDonald’s, но одновременно маленькая кофейня работать не может. Строительный гипермаркет работает (с огромными скоплениями людей), а магазинчики со стройматериалами на рынке нет. Это абсурд”, – отметила.

Пидласа отметила, что Чехия, где количество больных сопоставима с Украиной (В Чехии 7449 больных, в Украине – 9410. – “ГОРДОН”), уже выходит из карантина.

“Там отменили ограничения на свободное передвижение лиц, открыли магазины до 2500 м2, спортзалы, фитнес-центры и тренажерные залы. Я считаю, что нужно позволить бизнесу снова работать с соблюдением правил социальной дистанции и регулярной дезинфекции”, – добавила она.

Депутат также приложила к посту скриншот обращения к премьеру, в котором предлагается “рассмотреть возможность введения разных ограничительных мер в зависимости от показателей заболеваемости соответствующих регионов Украины и ослабить карантинные ограничения в тех регионах, , где распространение коронавирусной инфекции незначительное”.

Разом з іншими народними депутатами звернулася до прем'єра з проханням переглянути обмежувальні заходи в різних регіонах… Posted by Roksolana Pidlasa on Esmaspäev, 27. aprill 2020

Карантин в Украине был введен 12 марта и ужесточен 6 апреля. Ограничения предполагали запрет работы заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, фитнесс-центров и других заведений. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, однако 22 апреля их продлили до 11 мая.

По данным Opendatabot, за время карантина в Украине без работы осталось 277 тыс. физических лиц – предпринимателей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 3 млн человек, из них более 211 тыс. умерли, а 894 тыс. выздоровели.