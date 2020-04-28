 

Свыше 110 миллионов жителей в Европе и США обратились за госпомощью

28.04.2020, 11:20, Новости дня

Более 30 миллионов жителей пяти крупнейших стран Европы и свыше 80 миллионов жителей США направили заявки на получение госпомощи.

По данным Financial Times, только в Европе правительствам Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании придется выплатить 100 миллиардов евро.

Свыше 80 миллионов американцев получают стимулирующие выплаты по $1200 согласно данным Министерства финансов США. Налоговое управление США начало распределять прямые денежные выплаты общей суммой $290 миллиардов в рамках антикризисного закона Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act объемом $2 триллиона.

Около 195 миллионов человек лишатся работы в апреле-июне 2020 года во всех странах из-за пандемии и карантинных ограничений, прогнозирует ООН.



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