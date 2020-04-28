Базу донорской плазмы пациентов, переболевших коронавирусом, создают в Пензенской области

28.04.2020, 11:20, Новости дня

В Пензе создают базу донорской плазмы пациентов, которые переболели коронавирусом. Ее будут использовать в лечении больных с COVID-19. А еще в области активно тестируют жителей: проверку проводят уже семь лабораторий.

Обычно в этой лаборатории проводили до 100 исследований в неделю, сейчас — в 40 раз больше. Уже месяц специалисты референс-центра пензенского Роспотребнадзора работают в круглосуточном режиме. "Разглядеть" следы коронавируса в биоматериале человека им позволяют ПЦР-анализаторы. Подготовленные образцы помещают внутрь примерно на 6 часов, после чего результаты автоматически выводятся на экран. На неделе главная лаборатория региона почти в два раза увеличила объемы выполняемых исследований. На их просьбу приобрести еще один дорогостоящий аппарат откликнулся крупнейший в РФ производитель индейки — компания "Дамате":

"Очень приятно, что представители российского бизнеса откликнулись. Спросили: "Чем мы вам можем помочь в такое непростое время для нашей страны?" Мы попросили дополнительную единицу оборудования. Третья единица оборудования позволила нам увеличить мощность до 500-600 исследований в сутки", — заявил заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области Юлия Корочкина.

Сегодня Пензенская область — один из лидеров в Поволжье по количеству проводимых тестов на коронавирус. К этой работе подключились уже 7 лабораторий. Их делают, в том числе, и здесь — в областном клиническом центре крови. При этом центр не прекращает и свою основную работу с донорами. В том, что санитарные меры безопасности соблюдены максимально, лично убедился губернатор.

Электронная очередь и бережливая регистратура на 30 минут сокращают время пребывания в центре, а раздельные стулья позволяют сохранять дистанцию. Среди пришедших — и новички, и доноры со стажем. Медицинским учреждениям нужна не только их кровь, но и плазма. Особенно теперь, когда она может помочь заболевшим COVID-19. Метод переливания плазмы крови с антителами к коронавирусу уже используют в Москве. В Пензе к этому тоже готовятся.

"Обычно мы 600 миллилитров берем на этом аппарате у здоровых доноров. Но учитывая, что люди переболевшие — ослабленные, 300 миллилитров будем брать компонентов крови", — говорит главный врач Пензенского областного центра крови Татьяна Крылова.

"Условия здесь конечно, блестящие, — отмечает губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. — Этот центр, который мы открыли в прошлом году, — спасибо президенту РФ, что выделил такие средства серьезные на строительство центра, — сегодня этот центр, он нам просто необходим".

Полгода в морозильной камере — именно так плазму крови заготавливают в обычное время. Не ждать и использовать ее практически сразу позволяет аппарат инактивации, где происходит полное обеззараживание. Исследования на наличие антител COVID-19 в организмах пензенцев медики готовы начать со своих постоянных доноров.

"Может так получиться, что кто-то уже в скрытой форме переболел этой болезнью, и у них в организме может быть накопились уже эти антитела, которые могут помочь больным", — объясняет Татьяна Крылова, главный врач Пензенского областного центра крови.

Глава региона поддержал инициативу врачей. Новый иммуноферментный химиоанализатор позволит не ждать, когда переболевшие коронавирусом полностью восстановятся, а начать работу уже сейчас — со здоровыми людьми:

"Будем закупать это оборудование, которое нам даст возможность проводить анализ на антитела у всех жителей Пензенской области, — обещает губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. — Это даст нам возможность понимать всю картину по Пензенской области, чтобы планировать нашу работу и системы здравоохранения".

Между тем из пензенских больниц выписали уже почти полсотни вылеченных от коронавируса пациентов. По прогнозам, ежедневно домой будут возвращаться от 5 до 15 человек.