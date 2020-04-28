Boeing потребуются дополнительные заимствования на фоне пандемии

28.04.2020, 11:20, Новости дня

Boeing Co должна будет занять больше денег в течение следующих шести месяцев и не рассчитывает выплачивать дивиденды в течение нескольких лет, сообщил акционерам главный исполнительный директор компании Дэвид Кэлхун. Об этом пишет Reuters.

Американский производитель самолетов борется с последствиями пандемии коронавируса и приостановки эксплуатации 737 MAX.

"Мы знаем, что нам придется занять больше денег в течение следующих шести месяцев, чтобы пережить этот действительно трудный момент, чтобы обеспечить необходимую ликвидность для цепочки поставок, которая представляет нашу отрасль, — сказал Кэлхун. — Нашим главным приоритетом будет возвращение этого долга".

По его словам, Boeing продолжит заказывать запчасти и услуги у своих поставщиков, чтобы у небольших компаний было достаточно заказов, чтобы они удержались на плаву во время спада.

"Мы должны поддерживать этот поток денег, поступающий в цепочку поставок, чтобы они имели некоторую предсказуемость относительно того, как они работают", — добавил Кэлхун.

Он предупредил акционеров, что не уверен, что Boeing возобновит выплату дивидендов в среднесрочной перспективе. "Этот процесс может занять от трех до пяти лет… Пройдет некоторое время, прежде чем дивиденды вернутся", — отметил глава компании.

Boeing столкнулась с крупнейшим кризисом в своей истории после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек. Эксплуатация лайнеров 737 MAX, бестселлеров Boeing, была приостановлена по всему миру с марта 2019 года.

Пандемия коронавируса и меры по ее сдерживанию, принятые по всему миру, дополнительно омрачают перспективы компании.

В понедельник Boeing заявила, что возобновит производство самолетов 787 Dreamliner на своем заводе в Южной Каролине на следующей неделе.