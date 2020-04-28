Boeing потребуются дополнительные заимствования на фоне пандемии
28.04.2020, 11:20, Новости дня
Boeing Co должна будет занять больше денег в течение следующих шести месяцев и не рассчитывает выплачивать дивиденды в течение нескольких лет, сообщил акционерам главный исполнительный директор компании Дэвид Кэлхун. Об этом пишет Reuters.
Американский производитель самолетов борется с последствиями пандемии коронавируса и приостановки эксплуатации 737 MAX.
"Мы знаем, что нам придется занять больше денег в течение следующих шести месяцев, чтобы пережить этот действительно трудный момент, чтобы обеспечить необходимую ликвидность для цепочки поставок, которая представляет нашу отрасль, — сказал Кэлхун. — Нашим главным приоритетом будет возвращение этого долга".
По его словам, Boeing продолжит заказывать запчасти и услуги у своих поставщиков, чтобы у небольших компаний было достаточно заказов, чтобы они удержались на плаву во время спада.
"Мы должны поддерживать этот поток денег, поступающий в цепочку поставок, чтобы они имели некоторую предсказуемость относительно того, как они работают", — добавил Кэлхун.
Он предупредил акционеров, что не уверен, что Boeing возобновит выплату дивидендов в среднесрочной перспективе. "Этот процесс может занять от трех до пяти лет… Пройдет некоторое время, прежде чем дивиденды вернутся", — отметил глава компании.
Boeing столкнулась с крупнейшим кризисом в своей истории после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек. Эксплуатация лайнеров 737 MAX, бестселлеров Boeing, была приостановлена по всему миру с марта 2019 года.
Пандемия коронавируса и меры по ее сдерживанию, принятые по всему миру, дополнительно омрачают перспективы компании.
В понедельник Boeing заявила, что возобновит производство самолетов 787 Dreamliner на своем заводе в Южной Каролине на следующей неделе.
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