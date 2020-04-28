Самый простой способ укрепить здоровье во время кризиса – альтруизм

28.04.2020, 11:18, Разное

Учёные доказали, что помогать другим людям не только приятно, но и весьма полезно. У тех, кто делится с окружающими, повышается настроение, снижается уровень стресса и парадоксальным образом появляется больше времени для собственных дел.

Цитирую описание эксперимента из книги Келли Макгонигал про стресс, на которую я уже ссылался раньше:

…многие ошибочно считают, что, тратя деньги на себя, они станут счастливее, чем если бы потратили их на другого, хотя на самом деле верно обратное. Когда вы что-то отдаете, у вас повышается настроение, даже если изначально вы сделали это не по своей воле. Экономисты из Университета Орегона провели следующий эксперимент. Они раздали участникам по $100 и спросили, не хотят ли они пожертвовать часть этих денег местному центру помощи бездомным и неимущим. Почти все отдали какие-то суммы, хотя степень их альтруизма была различной. Кроме того, ученые забрали часть денег без согласия участников и тоже пожертвовали их тому же центру от их имени. Выяснилось, что система вознаграждения головного мозга у большинства участников активировалась в обоих случаях, хотя при добровольном пожертвовании изменения были более выраженными. Такие изменения в активности головного мозга связаны и с улучшением настроения – отдавая деньги, большинство участников чувствовали себя лучше.

Как видите, советские рабочие были правы, когда писали в газеты письма с требованием направить деньги африканским коммунистам. В конечном итоге эта безвозмездная помощь шла на пользу именно советским гражданам.

Для сомневающихся, вот ссылка на исследование, которое описывает госпожа Макгонигал. Его проводили в Университете Орегона, США:

https://www.researchgate.net/publication/6267087_Neural_Responses_to_Taxation_and_Voluntary_Giving_Reveal_Motives_for_Charitable_Donations

Особенно полезен альтруизм в тяжёлых обстоятельствах. Цитирую ещё из книги:

…обстоятельства всегда активизируют заботу о ближнем, так как страдания стимулируют в людях базовую потребность в оказании помощи нуждающимся. Исследования показывают, что после любых трагических событий у большинства людей наблюдается прилив альтруизма. Они начинают уделять больше времени заботе о друзьях и родных, а также становятся волонтерами благотворительных организаций или церкви. Альтруизм помогает им самим пережить трудности. Чем больше времени те, кто столкнулся с такими событиями, проводят, помогая другим, тем больше счастья и смысла они обретают в своей жизни.

Я не вижу смысла цитировать книгу страницами, поэтому изложу самую суть. Человеческий организм так устроен, что помощь другим оказывает на него самое благотворное влияние. Совершая альтруистичные, полезные обществу поступки, мы повышаем настроение, укрепляем здоровье и, вообще, здорово заботимся о себе. Полностью книга называется «Хороший стресс как способ стать сильнее и лучше» — рекомендую прочесть, несмотря даже на то, что автор смотрит на мир с неприлично американской точки зрения.

Возможно, вот прямо в этот момент вы задумались, где в вашем городе местный центр помощи бездомным и неимущим, которому вы можете пожертвовать свои 100 долларов.

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