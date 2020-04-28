 

В Москве оштрафовали по камерам первого водителя без цифрового пропуска

28.04.2020, 11:16, Новости дня

Первый случай вынесения штрафа по камерам за езду по городу на машине без оформления цифрового пропуска зафиксирован в Москве, сообщил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Москвич Илья Чирцов сообщил нам, что получил по почте штраф в 5 тыс. руб. за нарушение ч. 4 ст. 3.18.1. КоАП Москвы за проезд на автомобиле без цифрового пропуска», – передает ТАСС слова Шкуматова. Нарушение было зафиксировано дорожной камерой.

По словам Шкуматова, номер постановления пробивается через портал «Автокод» правительства Москвы, из него следует, что нарушение было зафиксировано 22 апреля на внутренней стороне ТТК в районе Спартаковской площади.

«Штраф вынесен Московской административной дорожной инспекцией», – заключил Шкуматов.

Напомним, в среду, 22 апреля, 15% автомобилистов в Москве ездили без спецпропусков, при этом уже более 3 млн 900 тыс. водителей привязали номера машин к цифровому пропуску.



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