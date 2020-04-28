Россияне оценили необходимость ограничений для борьбы с коронавирусом

28.04.2020, 11:16, Новости дня

Больше половины россиян поддерживают жесткие ограничения для борьбы с коронавирусом, но каждый второй предполагает, что эти меры будут сняты в течение мая, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, 60% россиян поддерживают введение жестких ограничительных мер в целях борьбы с распространением коронавируса, чаще это респонденты старше 60 лет (70%). Выступают скорее за введение мягких мер, снижающих негативные последствия для экономики, но увеличивающие сроки эпидемии и уровень смертности, 25% граждан. Эта доля выше среди 18-24-летних (34%), говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Говоря о страхах, связанных с коронавирусом, 48% россиян в равной степени опасаются как и потери работы, дохода, так и заболевания кого-то из членов семьи. Еще 33% россиян сообщают, что опасность болезни для них более значима, причем чаще об этом сообщают молодые люди (18-24 лет – 41%) или старшее поколение (старше 60 лет – 44%). О том, что они больше опасаются потери дохода или работы сообщили 16% россиян.

Также 50% россиян считают, что ограничительные меры (режим самоизоляции, ограничения передвижения) в их регионе будут сняты в течение мая, а еще 25% предполагают, что это случится скорее в июне.

Ранее также сообщалось, что три четверти россиян поддерживают введенные властями меры противодействия коронавирусу.

За последние сутки в РФ подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.