В Таджикистане 14 заключенных поместили в карантин с диагнозом “ангина”

28.04.2020, 11:15, Новости дня

В Таджикистане 14 заключенных душанбинских тюрем были помещены в карантин после жалоб на высокую температуру, сообщает таджикская служба Радио Свобода со ссылкой на Мансурджона Умарова, начальника Главного управления исполнения уголовных наказаний Минюста страны.

“Заключенные тюрем N1 и N2 жаловались на высокую температуру. Врачи диагностировали у них ангину. Как выяснилось, все заболевшие держат уразу (пост у мусульман в месяце Рамадан) и пили холодную воду. Заключенные, у которых уже нет высокой температуры, вернулись в свои камеры. В настоящее время 6 заключенных первой тюрьмы и 8 из второй находятся на карантине”, – сказал глава ГУИУН. По его словам, на территории исправительных учреждений организованы специальные места для карантина.

Мансурджон Умаров отдельно подчеркнул, что ни у одного из заболевших нет симптомов пневмонии. “Сегодня утром врачи еще раз осмотрели находящихся на карантине заключенных. Симптомов пневмонии нет. Мы предприняли все необходимые меры для предотвращения вирусных заболеваний, камеры, прачечные и туалеты во всех исправительных учреждениях дезинфицируются три-четыре раза в день”, – добавил он.

Тем временем родные и близкие некоторых осужденных обеспокоены состоянием их здоровья. Нилуфар Раджабова, дочь осужденного члена Партии исламского возрождения Таджикистана Рахматулло Раджаба, накануне сообщила Радио Озоди, что у ее отца уже несколько дней держится высокая температура. “Нам сообщили, что температура 38.5°С не спадает в течение последних трех дней и, скорее всего, его поместят на карантин. Мы передали ему необходимые лекарства. По словам врача, у отца насморк и боль в горле”, – сказала Раджабова.

С 31 марта Министерство юстиции Таджикистана ввело временный запрет на краткосрочные и долгосрочные свидания заключенных с родственниками. Ограничения также распространяются на передачу осужденным любых посылок. Родные заключенных говорят, что в последние дни им приходится выстаивать огромные очереди для передачи продуктов питания.

Пока власти Таджикистана отрицают факты инфицирования коронавирусом в стране, хотя с начала февраля в карантин с подозрением на COVID-19 было помещено более 8 тысяч человек. Большинство случаев коронавируса Министерство здравоохранения и соцзащиты населения Таджикистана пытается объяснить пневмонией. Недавно чиновники по требованию гражданского общества опубликовали статистику по заболеваемости пневмонией в первом квартале этого года, заявив, что за три месяца этого года в стране заболели пневмонией 5023 человека – и это на 169 пациентов меньше по сравнению с первым кварталом прошлого года. Как сообщил заместитель министра здравоохранения Таджикистана Мирхамуддин Камолзода, эпидемиологическая ситуация в стране “относительно спокойная”.

Тем не менее, несмотря на то, что официально пока не объявлено о случаях коронавируса в стране, власти Таджикистана накануне решили приостановить занятия в школах и чемпионат страны по футболу с формулировками “в связи с угрозой эпидемии”.