В Ненецком АО мужчина ударил внука поленом по голове и оставил лежать на морозе

28.04.2020, 11:09, Разное

Правоохранители Ненецкого АО расследуют покушение на убийство 8-летнего мальчика. Обвинение выдвинуто мужчине, ударившему двоюродного внука поленом по голове и оставившего лежать на морозе.

Преступление произошло 8 марта нынешнего года в чуме, установленном в 10 км от Нарьян-Мара на берегу реки Томарка. 61-летнего мужчину разозлило, что мальчик ушел гулять, не спросив разрешения, и прихватил с собой телефон, оставленный ему родителями для связи. На прогулке ребенок потерял мобильное устройство. Узнав об этом, дедушка схватил полено и ударил внука по голове. После того, как потерпевший упал, родственник вытащил его на улицу. Мальчик, как выяснило следствие, пролежал на морозе больше часа. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, школьник остался жив.

Расследованием дела занимается Нарьян-Марский межрайонный СО СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Подозреваемому инкриминируют покушение на убийство, по решению суда он заключен под стражу. Мужчина раскаивается в содеянном, отмечая, что не хотел причинить внуку вреда и действовал в порыве гнева. Ребенка уже выписали из больницы, и он продолжает лечение амбулаторно.