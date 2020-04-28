 

Алекса и Тимати сыграли влюбленных в новом клипе рэпера

28.04.2020, 11:09, Разное

Бывшие возлюбленные Алекса и Тимати вновь оказались парой, но только для нового клипа рэпера. Девушка по сценарию уходит от своего молодого человека, которого и сыграл музыкант.
Новая композиция Тимати «С чистого листа» позволила поклонникам Алексы и рэпера вновь увидеть их вместе. Пара встречалась во времена «Фабрики звёзд», но после финала рассталась, и долгое время даже их общение было крайне неприятным. Сейчас же Тимати и Алекса вновь оказались вместе в качестве влюблённых, но уже исключительно для небольшой сценки в клипе. По сюжету знаменитость теряет всю свою славу, деньги, связи, публичную узнаваемость и пробует добиться всего заново. В качестве наставника на этом нелёгком пути выступает Григорий Лепс.

Поклонники Тимати отметили, что рады увидеть Алексу с ним в одном клипе, ведь сам факт их совместных съемок говорит о том, что все обиды уже в прошлом, и пара поддерживает дружеские отношения, о чём они не раз говорили. Также поклонники отметили и сам клип, ведь им было приятно увидеть рэпера не в привычном образе избалованного мажора, а в роли простого парня без особых перспектив.



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