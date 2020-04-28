Роспотребнадзор оценил рост заболеваемости COVID в ЕАЭС

28.04.2020, 11:08, Новости дня

Взрывного роста заболеваемости коронавирусом на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в данный момент нет, заявили в Роспотребнадзоре.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «несмотря на сохранение острой ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в мире, к настоящему времени на евразийском пространстве не наблюдается взрывного роста заболеваемости».

Отмечается, что вскоре будет согласован Комплексный план по предотвращению распространения коронавируса на территории ЕАЭС.

В понедельник состоялось заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза под председательством руководителя Роспотребнадзора – главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в РФ за сутки зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса. Страна вышла на восьмое место в мире по числу вирус-положительных пациентов.