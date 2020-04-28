 

Мишустин поручил подготовить концепцию смягчения ограничений из-за коронавируса

28.04.2020, 11:08, Новости дня

Председатель российского правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить концепцию снятия или смягчения введенных из-за распространения коронавируса ограничений.

«Роспотребнадзору в рамках исполнения пункта 4 перечня поручений от 24 апреля 2020 года, данных по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве <…> по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, (поручено) завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений, введенных в связи распространением новой коронавирусной инфекции, в условиях завершения пандемии данной инфекции, и соответствующих методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации», – говорится в документе на сайте правительства.

Кроме того, премьер поручил Минздраву утвердить критерии перевода пациентов с коронавирусом из перепрофилированных учреждений в иные медорганизации. Срок исполнения – до 29 апреля.

Тем временем СМИ сообщили, что введенный в РФ режим самоизоляции может быть продлен до конца майских праздников, то есть как минимум до 12 мая. В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что после 12 мая можно будет постепенно снимать режим самоизоляции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, как россиянам предстоит выходить из режима самоизоляции. 



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