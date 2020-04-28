 

ЭИСИ привел новые практики регионов по борьбе с коронавирусом

28.04.2020, 11:08, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) привел примеры новых региональных практик по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и Telegram-каналы, сообщается на сайте ЭИСИ.

Авторы исследования отметили некоторые региональные практики по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения.

Так, в Кемеровской области перепрофилировано отделение на 115 коек на базе роддома, в Краснодарском крае 419 военный госпиталь Минобороны на 35 коек перепрофилируется для приема больных с Covid-19, в Магаданской области инфекционный госпиталь на 40 коек развернут на базе детской инфекционной больницы, в Московской области идет перепрофилирование стационара на базе Коломенской ЦРБ. 

В Омской области перепрофилирован медицинский центр на 50 коек, в Пензенской области создано более 1 тыс. инфекционных коек, в Республике Коми подготовили 262 аппарата ИВЛ, в Самарской области развернуто 2368 коек, в Смоленской области подготовлен многофункциональный медицинский центр на 60 коек.

Кроме того, в регионах организованы дополнительные центры диагностики коронавируса, повышено количество и качество проводимых тестов. Так, в Волгоградской области оргнизован дополнительный центр диагностики, в Калужской области проведено более 14 тыс. тестов, в Пензенской области работает семь лабораторий по выявлению коронавируса.

В Забайкальском крае поставили 15 тыс. противочумных костюмов для медиков, в Краснодарском крае до 1 мая медучреждения региона получат 28 тыс. защитных костюмов, до середины мая – еще 50 тыс., в Омской области 500 тыс. масок поступили в аптеки, в Пензенской области организован месячный резерв лекарств для лечения коронавируса. 

В Ленинградской области трикотажную фабрику «Комацо» перепрофилировали на пошив многоразовых медицинских масок, в Тверской области швейная фабрика перепрофилировали на производство масок, она выпускает 5 тыс. многоразовых масок ежедневно.

В Приморском крае организованы 19 машин скорой помощи для медицинских работников. В Томской области организованы дополнительные виртуальные медицинские обходы. В Пензенской области идет подготовка областного клинического Центра крови к забору плазмы с антителами к коронавирусу. В Кемеровской области идет проектирование трех вертолетных площадок для санавиации.

В Новосибирской области шесть препаратов против коронавирусной инфекции, разработанных в Новосибирском научном центре «Вектор», включены в перечень перспективных вакцин. 

Также в Севастополе продлен режим повышенной готовности до 30 мая. В Республике Алтай закрыты отдельные муниципальные образования. В Иркутской области увеличено количество постов Полиции и Росгвардии на дорогах региона, в Новосибирской области запрещен въезд в район Усть-Таркский, в Республике Саха (Якутия) действует запрет передвижений между муниципальными районами и городскими округами.

В Пермском крае, Севастополе, Камчатском крае действует двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывающих из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов с широким распространением коронавирусной инфекции. 

В Москве установлены автоматические санитайзеры на станциях метро и МЦК. В Кемеровской области запустили новую технику для обеззараживания улиц. В Амурской области перенесли спортивные мероприятия ко Дню победы на более поздний срок, в Тамбовской области Первомайская демонстрация будет проведена в интерактивном режиме.

В Новосибирске и населенных пунктах численностью более 23 тыс. человек продлено дистанционное обучение до 15 мая. В Республике Хакасия установлены палаточные фильтр-боксы на территории больниц. В Ивановской области изменении частоту использования транспортных средств. В Ставропольском крае проведение тестов на коронавирус у работников салонов красоты бесплатно. 

В Севастополе вводятся QR коды для въезда и выезда из города, в Курганской области организован для жителей региона опрос по выбору наиболее удобной формы получения цифровых пропусков. 

Кроме того, в Москве организованы дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу. В Московской области медицинские работники поликлиник, инфекционных стационаров и сотрудники скорой помощи получат дополнительные выплаты, администраторам поликлиник будет выплачено 10 тыс. рублей, врачам скорой помощи – 137 685 рублей, а врачам-инфекционистам – 177 105 рублей. В Красноярском крае чиновники передали врачам и волонтерам автомобили.



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