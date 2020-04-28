Мнение: Арест активов

28.04.2020, 11:00, Разное

Польша намерена наложить арест на активы Газпрома с целью добиться выплат по решению Стокгольмского арбитража, присудившего польской компании PGNiG 1:43 млрд долларов: "…Варшава попробует наложить арест на активы газопровода "Северный поток — 2", если польская компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства, причитающиеся ей по Стокгольмскому арбитражу, сказал заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский в беседе с Wprost…"

По всей видимости, поляки используют имеющиеся у них юридические инструменты для того, чтобы дополнительно затормозить строительство "СП-2", если все-таки "Академик Черский" рискнет приступить к работам. Учитывая, что правовая машина работает медленно, такого рода задержка может составить даже не месяцы, а годы. В конечном итоге смысл всех мероприятий – вынудить Газпром окончательно отказаться от проекта СП-2.