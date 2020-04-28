«Капитал Медицинское Страхование» и Капитал Life поддержали рок-марафон «Спасибо врачам»

28.04.2020, 10:53, Разное

Фирмы Капитал Life и «Капитал Медицинское Страхование» стали партнерами рок-марафона «Спасибо врачам», организатором которого является «Комсомольская правда». В рамках данного мероприятия музыканты и их коллеги благодарили медиков за лечение больных коронавирусом.

Недавно в онлайн-режиме на радио «Комсомольская правда» состоялся общегосударственный марафон, в процессе которого отечественные рок-звезды и общественники высказали слова благодарности медикам, а волонтеры обратились к коллегам, поддержав их в противодействии коронавирусу. На протяжении десяти часов в прямом эфире музыканты выступали в поддержку медицинского персонала.

Подвел результаты рок-марафона гендиректор Капитал Life Евгений Гуревич, поблагодаривший специалистов за их ежедневный самоотверженный труд во время коронавируса. Он назвал медиков настоящими героями современности, которым люди обязаны своим будущим, отметив, что все усилия властей, бизнеса и рядовых граждан нужно направить на помощь сотрудникам больниц и клиник. Также Евгений Гуревич сказал, что подобные марафоны позволят привлечь внимание государства и общества к деятельности врачей и отдать должное их труду.

В рамках марафона прошел круглый стол, который был посвящен обязательному медицинскому страхованию в противодействии инфекции коронавируса. Принимали в нем участие представитель Общественного совета при отечественном Минздраве Дмитрий Кузнецов, руководитель организации «Движение против рака» Николай Дронов, организаторы марафона и другие. Мероприятие завершилось флешмобом, в рамках которого слушатели открыли окна и вышли на балконы, выразив благодарность врачам аплодисментами, передает «ГлобалМск».