В Роспотребнадзоре предупредили о новых видах мошенничества, связанного с коронавирусом

28.04.2020, 10:53, Разное

Представители Роспотребнадзора рассказали новых видах мошенничества, которые связаны с введением ограничений в период продвижения коронавируса. Они касаются интернета, денежных пособий и не только.

Роспотребнадзор сообщил, что злоумышленники могут предлагать купить населению несуществующие товары, получить социальные льготы и услуги. Например, людей призывают обзавестись очистителем воздуха, якобы ликвидирующим возбудителей вируса, а также масками с фильтром, отсеивающим микробы. Цена может быть существенно завышена, хотя эффективность таких средств не доказана. Помимо того, мошенники предлагают выполнить на дому будто бы бесплатное тестирование от коронавируса. Цель подобного визита, как правило, – обычная кража.

Аферисты разрабатывают вирусные сайты для распространения вредоносного программного обеспечения, которое помогает им воровать приватные данные пользователей или их банковских карт. Нередко такие порталы маскируются под официальные ресурсы Минздрава или ВОЗ. Другая уловка – рассылка лживых SMS о том, что пользователю якобы выписали штраф за нарушение самоизоляции. Часто злоумышленники требуют оплатить его моментально, угрожая открыть уголовное дело.

Предлагают аферисты поучаствовать в акциях благотворительности, призывая выделить деньги на помощь старикам. Соответственно, получив финансы, мошенники скрываются. Существует возможность пострадать и от предложения удаленной работы. Перед тем, как к ней приступить, будущему сотруднику сообщают о надобности приобрести методические материалы.

В РФ в январе нынешнего года создали штаб по борьбе с инфекцией Сovid-19, возглавила его вице-премьер Татьяна Голикова. В конце первого месяца года были прекращены чартеры между Россией и КНР, а также оформление электронных виз для посещения РФ через границу в дальневосточном регионе. В середине апреля в РФ не осталось ни одного региона, где не выявили эпизоды заражения коронавирусом.