 

Минэнерго гарантировало отсутствие дефицита топлива

28.04.2020, 10:53, Новости дня

Минэнерго гарантирует, что в РФ не будет дефицита топлива при любом развитии ситуации на рынке, сообщил министр энергетики Александр Новак.

«… чтобы в будущем не допустить несоразмерного сокращения предложения на рынке нефтепродуктов, Минэнерго РФ в режиме реального времени мониторит ситуацию с наличием необходимых запасов топлива во всех регионах страны. При любом развитии ситуации мы гарантируем, что дефицита не будет», – передает РИА «Новости» слова Новака в своей авторской колонке для журнала «Энергетическая политика».



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