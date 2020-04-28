Агата Муцениеце написала стихотворение Павлу Прилучному

28.04.2020, 10:35, Разное

Истории громких звездных расставаний следуют одна за другой: в прошлом месяце мы наблюдали за происходящим в семье Джигана и Оксаны Самойловой, а в этом следим за развитием событий в отношениях Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Актриса несколько раз комментировала произошедшие, по ее словам, факты домашнего насилия со стороны мужа, запустила шоу “Честный развод” на своем YouTube-канале, Павел также не стал молчать и все обвинения опроверг. Сегодня же Агата опубликовала стихотворение, посвященное Павлу, – полную его версию читайте в Instagram актрисы.

Письмо пишу Тебе..

Моему – мужу

Бывшему…

Родному – но

Не моему… Честнейшее послание

Букв – признание..

Никогда – оно

Прочитано

Не будет!

Не дойдёт,

До адресата…

Почему?

Да потому… Ты – Паша

Я – Агата!

Границ души

Друг друга

Мы – нонграта!

<…>

Люблю.. Тебя люблю..

Всегда, везде Назло всему…

Прости меня..

Я – подвела

Прости меня …

Что не смогла

Прости

Что не уберегла..

Прости

Что первой, не пришла

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Письмо пишу Тебе.. Моему – мужу Бывшему … Родному – но Не моему .. Честнейшее послание Букв – признание.. Никогда – оно Прочитано Не будет! Не дойдёт, До адресата … Почему? Да потому … Ты – Паша Я – Агата! Границ души Друг друга Мы – нонграта! Хотя.. Если представить Что, умру Вот прям сейчас На век усну.. Я, Сразу напишу – И позвоню.. Я, буду плакать.. Никого, не осужу.. Я лишь признаюсь В том, что очевидно Хотя б себе, Тебе, не знаю? Мне, тебя не видно.. Ну, раз уж помираю То, не стыдно, Даже, если ошибаюсь. Лежу в гробу и улыбаюсь Я, Улыбаясь – каюсь.. Нам – признаюсь, Чесно! На духу Что, оступаюсь Ошибаюсь Маясь – каюсь.. Эту чепуху.. Не замечаю, честно!?! Я – не знаю!!! Как надо жить? Кому служить? Любить? Родить? Дитё – растить? Хорошей быть? Или не быть? С карьерой, что? Остановить? Я, провалила – все! Но все – не важно… Когда стоит – она Отважно Так близко, Рядышком с тобой.. Во тьме Холодная… С косой.. Быстрее… Чтоб, не опоздать Чтобы, успеть Тебе сказать Пока, я здесь Пока, могу Наперевес Всему – тому! Люблю.. Тебя люблю.. Всегда, везде Назло всему… Прости меня.. Я – подвела Прости меня … Что не смогла Прости Что не уберегла.. Прости Что первой, не пришла прости.. И слёзы отпусти.. Не злись.. Не думай, не вини.. Теперь – живи.. И Полети.. Другую душу полюби Но помни Веру – береги И не молчи.. И если хочешь? Говори!!!! Ну все.. прощай .. Я вижу их.. Лучи любви.. Они Прилучные.. Мои….

Публикация от Agata M (@agataagata) 27 Апр 2020 в 9:00 PDT

Напомним, о намерении развестись Прилучный и Муцениеце объявили в конце февраля. В апреле актриса опубликовала несколько видеозаписей, в которых рассказала о пьянстве и бытовом насилии со стороны мужа, но позднее заявила, что не считает себя врагом Прилучного:

Дорогие друзья! Я наконец восстановила свой Инстаграм! Во-первых, мы с детьми в порядке, все в безопасности, спасибо всем огромное за слова поддержки, я правда почувствовала, что я не одна, я вас всех мысленно обнимаю, вы даже представить не можете, как это важно, чувствовать такую колоссальную поддержку!! Все, что сейчас происходит для меня — тяжело! Конечно, признаю, что выпустив это все на публику, вызвала большой резонанс и буду верить, что это спровоцирует, только решение проблемы и далее, все участники истории начнут новый и светлый путь! Поверьте, я не враг для Павла, я лишь хочу, чтоб его ментальное и физическое здоровье пришло в норму! Я, для себя сделала выводы, поняла все свои ошибки, постараюсь их более не совершать, моя задача сейчас, обрести счастье и показать своим детям, что семья – это свет, радость, веселье и смех! Я хочу и дальше транслировать свет и радость, ведь жизнь, она про это и любовь тоже!!!

Напомним, Агата и Павел познакомились 10 лет назад на съемках сериала “Закрытая школа”. В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016-м – дочь Мия.