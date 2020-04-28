Звезда сериала “Хор” Леа Мишель ждет ребенка

28.04.2020, 10:35, Разное

Звезда сериалов “Хор” и “Королевы крика”, актриса и певица Леа Мишель каждую весну радует поклонников исключительно хорошими новостями: в марте прошлого года она вышла замуж за бизнесмена Зенди Рейха, а в этом апреле стало известно, что она ждет первенца. Первым об этом сообщил журнал People.

Примечательно, что в 2018-м Леа признавалась Us Weekly, что пока не хочет детей:

Мне 30, а я все еще продолжаю играть роли 21-летних. И собираюсь делать это как можно дольше, а рождение ребенка, мне кажется, сделает меня старше.

Впрочем, уже в прошлом октябре актриса заявила Райану Сикресту, что с нетерпением ждет возможности наряжать в костюмы для Хэллоуина своих детей.

Леа Мишель и Зенди РейхКликните на фото для просмотра галереи

Напомним, Леа и Зенди были знакомы много лет, и поначалу их связывали лишь дружеские отношения. О том, что они переросли в романтические, общественность узнала летом 2017 года, когда папарацци заметили пару на прогулке в Нью-Йорке. Зенди является генеральным директором бренда AYR (All Year Round), а ранее он возглавлял отдел по бизнес-развитию марки Theory.

В марте 2019-го они провели камерную свадебную церемонию в Северной Калифорнии. Присутствовали на ней только близкие друзья пары, с некоторыми из которых Мишель снималась в одних и тех же проектах – например, Эмма Робертс, звезда сериала “Королевы крика”, а также Даррен Крисс и Джонатан Грофф из “Хора”.