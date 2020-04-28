Солист «Ва-Банка» Скляр осудил решение некоторых звезд распустить группы в условиях пандемии

28.04.2020, 10:30, Разное

Российский исполнитель Александр Скляр возмущен решением некоторых коллег о роспуске своих коллективов во время вспышки коронавирусной инфекции. Солист группы «Ва-БанкЪ» считает, что данный шаг крайне эгоцентричный.

В интервью с журналистами, музыкант прокомментировал ситуацию с адаптацией некоторых российских культурных деятелей к режиму самоизоляции. Так, Скляр раскритиковал решение некоторых артистов о роспуске своей группы или команды. «Таким образом, они демонстрируют свою настоящую сущность», – подчеркивает 62-летний солист «Ва-БанкЪ». Знаменитости не хотят поддерживать представителей своего коллектива, даже несмотря на солидную финансовую «подушку безопасности».

Более того, данные действия и вовсе можно считать «противными» и «мерзкими», так как оставлять своих друзей на произвол судьбы — последнее дело, эмоционально заявил Скляр.