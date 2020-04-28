 

Полицейским решили запретить оценивать в интернете работу госорганов

28.04.2020, 10:30, Новости дня

МВД подготовило новый Кодекс этики и служебного поведения полицейских, обязывающий сотрудников воздерживаться от публикаций в интернете оценок работы госорганов, должностных лиц и политических партий.

«Публично размещенная сотрудником информация не должна содержать высказываний, суждений и оценок в отношении государственных органов, должностных лиц, политических партий, других общественных объединений, религиозных и иных организаций, профессиональных или социальных групп, граждан, за исключением случаев, когда это входит в должностные обязанности сотрудника», – передает РИА «Новости» текст документа.

Кроме того, полицейским не рекомендуется размещать на личных страницах, в социальных сетях и других ресурсах фотографии и видеозаписи, позволяющие определить его персональные данные или принадлежность к структурам МВД, если это не связано с выполнением служебных обязанностей.

Кодекс также предписывает полицейским признавать приоритет государственных и служебных интересов над личными.

Полицейские, согласно своду правил, обязаны «соблюдать культуру речи, уметь грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, придерживаться принятых речевых норм, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона»; воздерживаться «от публичного участия в азартных играх, исключать употребление наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях, алкогольных напитков накануне и во время выполнения служебных обязанностей».

При этом проект кодекса не предусматривает какого-либо взыскания за нарушение тех или иных этических норм, прописанных в документе.

Проект приказа об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел РФ находится на стадии общественного обсуждения.



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