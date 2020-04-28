 

Трамп пообещал американцам «феноменальный» взлет экономики и «потрясающий год»

28.04.2020, 10:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп пообещал, что американскую экономику в третьем квартале 2020 года ожидает «феноменальный» подъем, а у американце будет «потрясающий следующий год».

«Думаю, у нас будет феноменальный третий квартал. … Мне кажется, вы увидите большой подъем в третьем (квартале), вы увидите невероятный четвертый квартал, и у вас будет потрясающий следующий год», – сообщил Трамп на пресс-конференции в Белом доме, передает ТАСС.

По его словам, восстановление американской экономики не заставит себя ждать. «Мы создали величайшую экономику. … И мы сделаем это снова, и на это потребуется не так много времени», – добавил Трамп, отметив, что во втором квартале страну все же ждет «недостаток роста ВВП».

По данным МВФ, экономика США в 2020 году снизится на 5,9% в сравнении с 2019 годом, а в 2021 году – вырастет на 4,7%. 

В то же время, по прогнозам, во втором квартале 2020 года из-за экономических последствий коронавируса уровень безработицы в США поднимется до 12,6%. Это будет самый высокий показатель с 1940-х годов.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что будущее США в нынешней ситуации уперлось в неизвестность.



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