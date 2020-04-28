 

Обнародована стоимость онлайн-поздравлений от звезд на карантине

28.04.2020, 10:30, Разное

Отечественные знаменитости остались без гастролей в период коронавируса, но пытаются зарабатывать другими методами. В интернете появились расценки востребованных звезд за поздравления в онлайн-режиме.
Известная исполнительница Любовь Успенская является первопроходцем в новой методике заработка. Она может предварительно записать поздравление в режиме онлайн или поговорить с именинником в прямом эфире. Обойдется потенциальному заказчику это в 300 000 рублей. За видеопоздравление от знаменитого шансонье Михаила Шуфутинского придется заплатить 200 000 рублей. За эти материальные ресурсы певец свяжется по видеосвязи с гостем и пообщается с ним.

Стоимость аналогичной услуги у скандального шоумена Гогена Солнцева стоит 20 000 рублей, виртуальная «открытка» от актрисы Настасьи Самбурской обойдется в 15 000 рублей, столько же берет и артист Павел Деревянко. В онлайне поздравит за 7500 рублей родная сестра Ольги Бузовой Анна, за 5000 рублей – Елена Бирюкова, Кирилл Андреев, Пьер Нарцисс и Найк Борзов. Сын Олега Газманова Родион «выступит» перед заказчиком за 3000 рублей.

Российский музыкальный критик Сергей Соседов прежде высказался о желании Любови Успенской зарабатывать на собственных поклонниках. Некоторые фанаты возмутились высокой стоимостью поздравительных услуг певицы, присоединился к ним и Соседов. Он считает, что обеспеченной исполнительнице необходимо самой помогать людям, а не брать с них такие немалые финансовые средства, передает ««Слово и Дело».



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