США постепенно ослабляют ограничения по коронавирусу

28.04.2020, 10:25, Новости дня

ВАШИНГТОН – Все больше американских штатов идут на ослабление ограничений, введенных в связи с коронавирусом, в то время как администрация Трампа рассматривает предложенные рекомендации, касающиеся постепенного возобновления работы бизнеса, открытия школ и церквей.

Представители США говорят, что рекомендации, разработанные федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний, содержат детальные советы по возобновлению работы в самых разных областях.

Американские СМИ, к которым попали эти рекомендации, сообщили в понедельник, что они включают закрытие комнат для отдыха в офисах, переход на одноразовые меню в ресторанах и отказ от использования хоров во время религиозных служб. Представители властей говорят, что в эти рекомендации могут быть внесены изменения.

Лидеры Миннесоты, Колорадо, Миссисипи, Монтаны и Теннесси разрешили некоторым компаниям возобновить работу с понедельника. Ранее на аналогичные шаги решились Джорджия, Оклахома, Аляска и Южная Каролина в стремлении вернуть людей к работе и дать им возможность вернуться к некоему подобию их жизни до эпидемии коронавируса.

Джорджия, которая одна из первых начала ослаблять ограничения, в понедельник позволила жителям обедать внутри ресторанов и ходить в кинотеатры.

При этом президент Дональд Трамп и ряд местных чиновников раскритиковали губернатора Джорджии Брайана Кемпа за то, что он позволил ресторанам возобновить работу сейчас.

Эксперты предостерегают от поспешного перезапуска экономики, и многие губернаторы обещают принять меры по обеспечению безопасности населения.

Генеральный прокурор Уильям Барр в понедельник пригрозил оспорить ограничения, введенные властями штатов и муниципалитетов, которые ущемляют религиозную свободу и другие конституционные права.

В меморандуме, опубликованном в понедельник, Барр поручил главному чиновнику минюста по правам человека и федеральным прокурорам по всей стране «следить за директивами штатов и местных властей, которые могут нарушать конституционные права и гражданские свободы отдельных граждан».

Кроме того, в понедельник представители федеральных органов здравоохранения назвали новые потенциальные симптомы заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом. По их словам, озноб, регулярный тремор с ознобом, мышечная боль, головная боль, воспаление в горле, а также потеря обоняния или вкуса могут быть признаками коронавирусной инфекции.

Центры по контролю и профилактике заболеваний ранее называли в качестве возможных симптомов COVID-19 лихорадку, нехватку воздуха и кашель.