Совещание Путина с губернаторами. Прямая трансляция
28.04.2020, 10:18, Разное
О проведении видеоконференции с главами регионов стало известно накануне, 27 апреля. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во сколько начнется совещание Владимира Путина с губернаторами, пока неизвестно. Прямая трансляция должна начаться днем 28 апреля. Мероприятие будут показывать все федеральные телеканалы. Посмотреть его можно будет и онлайн, например, на “Дни.ру” или “Ютуб”.
Отметим, что президент России Владимир Путин практически ежедневно проводит видеоконференции с чиновниками. Глава государства в режиме реального времени отслеживает ситуацию с распространением коронавируса в стране.
Кроме того, российский лидер несколько раз выступил с речью перед гражданами по поводу пандемии. Ожидается, что обращение Путина может состояться и во время совещания с губернаторами 28 апреля. Не исключено, что глава государства объявит о продлении карантина до 11 мая, а также расскажет о судьбе майских праздников в 2020 году.
Как писали “Дни.ру”, Россия в конце апреля ворвалась в топ-10 государств по числу зараженных коронавирусом, обогнав Китай, где начиналась эпидемия. Согласно последним официальным данным, в стране лечатся от COVID-19 более 87 тысяч человек, скончались порядка 800 заболевших.
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