Стало известно о введении обязательной регистрации мобильных телефонов

28.04.2020, 10:18, Разное

В России могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру (IMEI). Соответствующий законопроект для борьбы с контрафактом и кражами разработали члены Совета Федерации, сообщает “Коммерсантъ”.

Ожидается, что нововведение вступит в силу с 1 июля 2021 года. Регистрация старых устройств будет бесплатной, а за использование новых телефонов гражданам придется заплатить. В первой версии документа указано, что минимальная сумма составит не более 100 рублей.

Проходить регистрацию обяжут импортеров, а также людей, которые самостоятельно купили гаджет за границей. При этом телефоны, приобретенные для государственных нужд, не попадут под это требование, передает НСН.