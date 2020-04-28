 

Украина отказалась признавать геноцид армян

28.04.2020, 10:16, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины в связи со 105-й годовщиной трагических событий в Османской империи разослало в государственные органы документ, в котором заявило об отказе признания геноцида армян в 1915 году.

В украинском МИД подчеркнули, что не признают геноцид по ряду «объективных факторов». В частности, в документе указывается, что в рамках международных организаций «Армения, которая традиционно находится в фарвартере внешней политики России, последовательно голосует против жизненно важных для Украины решений и резолюций», передает «Страна.ua».

Также там напомнили, что Армения официально не признала голодомор на Украине геноцидом. 

МИД Украины заявил, что признание и чествование событий 1915 года «является чрезвычайно чувствительным вопросом для стратегического партнера Украины – Турции.

«По мнению турецкой стороны, указанные трагические события были следствием военных реалий того времени, а не целенаправленным уничтожением армянского населения», – говорится в сообщении. 

Отмечается, что данный вопрос требует объективного открытого исследования армянской и турецкой сторонами.

«Поэтому, понимая стремление армянской диаспоры почтить события 1915 года, но учитывая вышеизложенное, просим воздержаться от участия в возможных коммеморативных мероприятиях на официальном уровне, а также от использования терминов «геноцид армянского народа» или «геноцид армян», – сказано в документе.

Ранее Госдеп вслед за Конгрессом США отказался признавать геноцид армян. 

В Турции осудили это решение, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что это «удар ниже пояса» для Анкары.



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