Компания Toyota выпустит новый Urban Cruiser

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28.04.2020, 10:15, Новости дня

Японская компания Toyota объявила о готовности официально представить новую версию внедорожника Urban Cruiser.

Известно, что при создании усовершенствованной модели применили базу от популярного хетчбэка Yaris. В свою очередь, пока потом внедорожника расположился 1,5-литровый бензиновый агрегат, мощность которого достигает 105 л.с. В продажу поступят версии с передним или полным приводом в разных комплектациях. Кроме того, автомобиль поставляется с 5-ступенатой коробкой передач. В базовой комплектации предусмотрен кондиционер, подушки безопасности, мультимедийный центр.

Новый внедорожник также оснащается 16-дюймовыми дисками, камерой кругового обзора. Пока цена усовершенствованного Urban Cruiser неизвестна, но для индийского рынка автомобиль доступен от 767 тысяч рупий.



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