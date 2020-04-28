Компания Toyota выпустит новый Urban Cruiser

28.04.2020, 10:15, Новости дня

Японская компания Toyota объявила о готовности официально представить новую версию внедорожника Urban Cruiser.

Известно, что при создании усовершенствованной модели применили базу от популярного хетчбэка Yaris. В свою очередь, пока потом внедорожника расположился 1,5-литровый бензиновый агрегат, мощность которого достигает 105 л.с. В продажу поступят версии с передним или полным приводом в разных комплектациях. Кроме того, автомобиль поставляется с 5-ступенатой коробкой передач. В базовой комплектации предусмотрен кондиционер, подушки безопасности, мультимедийный центр.

Новый внедорожник также оснащается 16-дюймовыми дисками, камерой кругового обзора. Пока цена усовершенствованного Urban Cruiser неизвестна, но для индийского рынка автомобиль доступен от 767 тысяч рупий.