Появились изображения серийного электрокара Nissan Ariya
28.04.2020, 10:15, Новости дня
В Сети опубликовали снимки обновленного электрического кроссовера Nissan Ariya.
Вместе с тем серийный экземпляр по своему внешнему виду напоминает ранее показанную концептуальную версию автомобиля. В свою очередь, эксперты констатировали, что электрокар Nissan Ariya все же отличается формой бамперов. Напомним, показ прототипа электрического кроссовера состоялся в минувшем году в Токио.
По габаритам новинка Nissan Ariya напоминает популярный кроссовер X-Trail. Кроем того, достоинством модели указывают полный привод, а также наличие автопилота. Известно, что разгон до сотни достигается здесь за 4 секунды, а запас хода на электрической тяге составляет 480 километров при полном заряде батареи.
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