Кинологи прокомментировали введение штрафов за лай собак по ночам

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28.04.2020, 10:09, Разное

Кинологи прокомментировали новые инициативы правительства РФ по введению штрафов за лай собак по ночам. Эксперты поддерживают подобные меры, но только при регулярном нарушении и халатном отношении владельца животного.
Кинолог Александр Малиновский считает, штрафы действительно необходимы, и они защищают не только жильцов многоквартирных домов, но и самих животных. Всё дело в том, что лай собаки является поводом обратить внимание на своё состояние или какие-то внешние раздражители. В пример приводится ситуация, когда хозяин просто ушёл из дома и вернулся только под утро, а в это время собака находилась в одиночестве в квартире. Это неизменно оказывает влияние на психику, и у животного появляется чувство тревоги, которое оно демонстрирует своим лаем. Именно благодаря введению штрафов хозяева станут лучше относиться к питомцам и внимательнее следить за ними.

Схожей позиции придерживается Владимир Голубев из Российской кинологической федерации, за одним лишь исключением. Он считает, что для штрафа нужны регулярные нарушения и халатное отношение к животному и его поведению владельца. Всё дело в том, что собака своим лаем может говорить о многом, в том числе о каком-нибудь расстройстве или же необходимости физических нагрузок. «Если собака заболеет, то лай – это единственный способ сообщить хозяину об этом. Нельзя штрафовать за каждый такой случай», – приводит слова эксперта интернет-издание «ПолитЭксперт».



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