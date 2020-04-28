Стало известно о возможном продлении режима самоизоляции до конца майских праздников

28.04.2020, 10:08, Новости дня

Введенный в РФ режим самоизоляции может быть продлен до конца майских праздников, то есть как минимум до 12 мая, пишут СМИ.

Ожидается, что президент Владимир Путин объявит об этом в обращении 28 апреля, передает «Коммерсант».

Известно, что у главы государства запланировано совещание с губернаторами по ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье собрались продлить режим самоизоляции на майские праздники. До этого власти Москвы заявили, что не видят основания для снятия ограничений после майских праздников.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что после 12 мая можно будет постепенно снимать режим самоизоляции.