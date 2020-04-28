Столетний польский партизан вылечился от коронавируса

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28.04.2020, 10:08, Новости дня

Столетний бывший польский партизан Станислав Бигос выздоровел после заражения коронавирусом в Варшаве, сообщила представитель Центрального клинического госпиталя МВД страны Ивона Солтыс.

«Пан Станислав Бигос – столетний выздоровевший из госпиталя МВД – бывший партизан и пожарный», – передает РИА «Новости» слова Солтыс.

По последним данным, количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Польше составляет почти 12 тыс., 563 человека скончались.

Напомним, 2 апреля житель американского штата Орегон, 104-летний американский ветеран Второй мировой войны Билл Лапсчис вылечился от коронавируса. 



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