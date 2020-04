Трамп: Вероятно, вы услышите что-то о Ким Чен Ыне в не столь отдаленном будущем

28.04.2020, 10:00, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге в Вашингтоне 27 апреля, что знает о состоянии здоровья главы КНДР Ким Чен Ына. Стенограмма брифинга опубликована на сайте Белого дома.

“Я не могу вам точно сказать [о состоянии Ким Чен Ына]. Да, у меня есть очень хорошее понимание ситуации, но я не могу сейчас об этом говорить. Я просто желаю ему всего хорошего”, – ответил Трамп на вопрос репортера.

Он еще раз подчеркнул, что у него сложились “очень хорошие отношения” с северокорейским лидером, и высказал надежду, что Ким Чен Ын “в порядке”.

“Я знаю, как у него дела, условно говоря. Посмотрим. Вероятно, вы услышите что-то в не столь отдаленном будущем”, – отметил президент США.

Но через несколько минут, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, Трамп сказал: “Никто, никто не знает, где он”.

Телеканал CNN отметил, что высказывания американского президента только внесли путаницу, поскольку в течение нескольких минут он сделал противоположные заявления о состоянии Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын умер или все-таки жив? Что известно о “смерти” лидера Северной Кореи. Главное

Последний раз лидера Северной Кореи Ким Чен Ына видели на публике 11 апреля. Несколько таблоидов (в частности, американский The New York Post, а также британские The Daily Mail и Express) со ссылкой на публикации в китайской социальной сети Weibo написали, что Ким Чен Ын скончался в ночь на 25 апреля – якобы от осложнений после операции на сердце. Другие СМИ писали, что глава КНДР находится в коме.

У прессы вызывало вопросы то, что Ким Чен Ын впервые за время правления не присутствовал на празднованиях по случаю дня рождения деда, основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.

По данным проекта 38 North, который мониторит ситуацию в КНДР, специальный бронированный железнодорожный состав, который использует Ким Чен Ын, не позже 21 апреля прибыл на станцию вблизи курортного города Вонсан. В Южной Корее заявили, что Ким Чен Ын жив и с 13 апреля находится в районе Вонсана.

Северокорейский дипломат, президент Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос заявил 25 апреля, что информация о болезни Ким Чен Ына не соответствует действительности.

Никаких сообщений о состоянии здоровья Ким Чен Ына на сайте государственного информационного агентства КНДР ЦТАК в последние дни не появлялось. Последнее сообщение о деятельности лидера Северной Кореи датируется 27 апреля – сообщается, что он направил поздравительную телеграмму президенту ЮАР Сирилу Рамафосу.

Ким Чен Ыну 36 лет. Он возглавляет КНДР с 2011 года.