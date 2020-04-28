За сутки COVID-19 подтвердили у 401 украинца, умерли 19 человек
28.04.2020, 10:00, Новости дня
По состоянию на утро 28 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 9410 человек, сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.
За последние сутки инфекцию выявили у 401 человека, 19 скончались, а 128 вылечились.
В целом от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине умерли 239 человек, а 992 уже выздоровели.
С начала эпидемии большинство пациентов – 6430 – лечились или продолжают лечиться дома, в госпитализации нуждались 2980 больных. К аппарату искусственной вентиляции легких подключен 121 человек, в том числе один ребенок.
Всего с начала года в Украине методом полимеразной цепной реакции в украинских лабораториях исследовали 98 719 образцов (за последние сутки – 5200).
Случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы во всех регионах страны, больше всего – в Черновицкой области и Киеве:
Винницкая область – 406 случаев;
Волынская область – 260 случаев;
Днепропетровская область – 318 случаев;
Донецкая область – 52 случая;
Житомирская область – 354 случая;
Закарпатская область – 387 случаев;
Запорожская область – 208 случаев;
Ивано-Франковская область – 783 случая;
Киев – 1298 случаев;
Киевская область – 604 случая;
Кировоградская область – 356 случаев;
Львовская область – 371 случай;
Луганская область – 32 случая;
Николаевская область – 116 случаев;
Одесская область – 248 случаев;
Полтавская область – 180 случаев;
Ровенская область – 553 случая;
Сумская область – 95 случаев;
Тернопольская область – 664 случая;
Харьковская область – 221 случай;
Херсонская область – 88 случаев;
Хмельницкая область – 72 случая;
Черкасская область – 276 случаев;
Черновицкая область – 1429 случаев;
Черниговская область – 39 случаев.
Підтверджено 9 410 випадків COVID-19, з них 401 протягом останньої доби.Зокрема хворобу підтверджено у 639 дітей та 1…
Posted by Центр громадського здоров’я України on Esmaspäev, 27. aprill 2020
Украинские власти ожидают пика заболеваемости в период между 3-м и 8 мая.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 3 млн человек, из них более 211 тыс. умерли, а 894 тыс. выздоровели.
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