За сутки COVID-19 подтвердили у 401 украинца, умерли 19 человек

28.04.2020, 10:00, Новости дня

По состоянию на утро 28 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 9410 человек, сообщил Центр общественного здоровья в Facebook.

За последние сутки инфекцию выявили у 401 человека, 19 скончались, а 128 вылечились.

В целом от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине умерли 239 человек, а 992 уже выздоровели.

С начала эпидемии большинство пациентов – 6430 – лечились или продолжают лечиться дома, в госпитализации нуждались 2980 больных. К аппарату искусственной вентиляции легких подключен 121 человек, в том числе один ребенок.

Всего с начала года в Украине методом полимеразной цепной реакции в украинских лабораториях исследовали 98 719 образцов (за последние сутки – 5200).

Случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы во всех регионах страны, больше всего – в Черновицкой области и Киеве:

Винницкая область – 406 случаев;

Волынская область – 260 случаев;

Днепропетровская область – 318 случаев;

Донецкая область – 52 случая;

Житомирская область – 354 случая;

Закарпатская область – 387 случаев;

Запорожская область – 208 случаев;

Ивано-Франковская область – 783 случая;

Киев – 1298 случаев;

Киевская область – 604 случая;

Кировоградская область – 356 случаев;

Львовская область – 371 случай;

Луганская область – 32 случая;

Николаевская область – 116 случаев;

Одесская область – 248 случаев;

Полтавская область – 180 случаев;

Ровенская область – 553 случая;

Сумская область – 95 случаев;

Тернопольская область – 664 случая;

Харьковская область – 221 случай;

Херсонская область – 88 случаев;

Хмельницкая область – 72 случая;

Черкасская область – 276 случаев;

Черновицкая область – 1429 случаев;

Черниговская область – 39 случаев.

Підтверджено 9 410 випадків COVID-19, з них 401 протягом останньої доби.Зокрема хворобу підтверджено у 639 дітей та 1… Posted by Центр громадського здоров’я України on Esmaspäev, 27. aprill 2020

Украинские власти ожидают пика заболеваемости в период между 3-м и 8 мая.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 3 млн человек, из них более 211 тыс. умерли, а 894 тыс. выздоровели.