Больше всего случаев COVID-19 за сутки было зарегистрировано в Киеве, Черновицкой, Тернопольской и Киевской областях – Степанов

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28.04.2020, 10:00, Новости дня

За последние сутки в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 выявили у 401 человека, из них 25 детей и 94 медработника. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Госпитализировано 147 человек, 19 человек умерли – большая часть из них входила в группу риска. “При этом хорошая новость – 128 пациентов выздоровели”, – сказал Степанов.

За сутки было проведено 5200 исследований методом ПЦР.

Больше всего случаев COVID-19 было зарегистрировано в Киеве, Черновицкой, Тернопольской и Киевской областях.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 9410 человек, из них 639 детей и 1843 медработника. Выздоровели 992 человека, летальных случаев 239, добавил министр.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 3 млн человек, из них более 211 тыс. умерли, а 894 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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