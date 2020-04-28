Работники скорой помощи отмечают профессиональный праздник

28.04.2020, 9:57, Новости дня

У работников скорой помощи сегодня профессиональный праздник. Порядка тысячи специалистов службы "скорой" несут вахту в Приамурье. А во время эпидемии по коронавирусу врачи обслуживают до полусотни вызовов за сутки.

Как отмечает медсестра со скорой Благовещенского района Ирина Лобова, бригада приезжает полностью спецодежде. После передачи пациента в больницу, машина проходит дезинфекцию. Так же врачи и водители полностью обрабатываются. На подстанцию возвращаются уже стерильные.

Анжелика Кондратьева решила пойти работать в службу скорой помощи сразу после медицинского колледжа. Спустя два года работы поделилась: "Диспетчеры у нас опытные. По звонку часто выясняют агрессивный пациент или нет. Тогда мы выезжаем с участковым. Если агрессия произошла в момент вызова, что делаем — убегаем".

Фельдшерам на вызовах часто приходится помогать водителю. Спустить больного из квартиры по лестнице, помочь погрузить в лифт, где-то что-то подать. "Тем более, медсестры и фельдшеры зачастую молодые. Это хорошо сегодня медбрат, а когда девушка, да ночью, неизвестно на кого она может нарваться", — добавляет водитель скорой Алексей Васильев.

Как информирует ГТРК "Амур", радиус маршрута бригады скорой более 70 километров. Однако в период режима ограничений медработники на передовой. Тем более сохраняется опасность заражения, несмотря на соблюдаемые меры защиты. Но медики продолжают самоотверженно нести службу.

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ГТРК "Амур"