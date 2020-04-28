Умерла трехкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова

28.04.2020, 9:57, Новости дня

Трехкратная чемпиона мира по гандболу Марина Базанова, являющаяся также двукратным призером Олимпийских игр, скончалась в возрасте 57 лет. Об этом заявил пресс-служба Федерации гандбола России. Причины смерти не называются.

"В понедельник, 28 апреля, ушла из жизни заслуженный мастер спорта СССР Марина Викторовна Базанова. Замечательной гандболистке было всего 57 лет", – говорится в заявлении ФГР на официальном сайте организации.

В составе сборной СССР Базанова завоевала бронзовую медаль Олимпиады-1988 в Сеуле. Она повторила этот результат уже с командой СНГ на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. После окончания спортивной карьеры Базанова проживала в Германии. Она работала в Бремене реабилитологом.