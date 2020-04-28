 

Рубль снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

28.04.2020, 9:57, Новости дня

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине на фоне падения цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 74,78-74,9 рубля. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 74,8 рубля, повысившись на 30 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 80,88 рубля — это на 25,25 копейки выше отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 27,83 копейки до 77,63 рубля.

Нефть продолжает дешеветь на фоне беспокойства по поводу сокращения мощностей по хранению во всем мире, в то время как ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, подрывают спрос на топливо.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск снизилась на 4% и составила $19,19 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в июне на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упала на 14,3% до $10,95 за баррель.



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