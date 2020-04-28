По военной базе на Галапагосах бродит безголовая женщина

28.04.2020, 9:53, Разное

Яркие и солнечные Галапагосские острова в далеком Тихом океане кажутся очень странным местом для страшного призрака.

Однако местные жители уверяют, что на бывшей военной базе ВВС США обитает некое существо, призрак или что-то иное, и оно преследует по ночам одиноких мужчин.

Существо это носит прозвище "Безголовая Гринга" ("гринга" – пренебрежительное прозвище белых женщин) и оно не просто пугает мужчин, но нападает на них (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Эта история уходит своими корнями в годы Второй Мировой войны, когда американским военным позарез была нужна база в районе Панамского канала, они опасались, что японцы могут захватить контроль над каналом. Они выбрали Галапагосские острова, потому что от них было сравнительно недалеко от Панамы, заключили сделку с Эквадором, который владеет этими островами, и быстро построили на острове Балтра свою базу.

На Балтре служило 5 тысяч человек, были взлетно-посадочные полосы, казармы, бар и даже небольшой кинотеатр. Несмотря на то, что солдаты так и не вступили в бой с противником, они регулярно отслеживали вражеские корабли и подводные лодки. После окончания войны базу передали Эквадору, который занял ее своими солдатами.

Согласно легенде, когда на этой базе были американцы, у одного из них была подруга, которая тоже работала на базе, то ли медсестрой, то ли связистом. Вокруг нее было множество молодых парней и девушка в какой-то момент не выдержала, завязав роман на стороне.

Когда ее парень узнал об измене, он в ревнивой ярости накинулся на нее, когда она стояла на краю высокого скалистого утеса, и сбросил вниз, в воду. По пути девушка зацепилась за камень головой и голова оторвалась.

Солдат заметил это и испугался, что его будут судить. Он тщательно спрятал голову и безголовое тело, а всем остальным рассказал, что его подруга ушла купаться и не вернулась, вероятно утонула. Все ему поверили, течения тут могли быть очень коварными.

Но когда американцы ушли с базы и их место заняли солдаты Эквадора, они стали регулярно сообщать о призраке безголовой женщины. Чаще всего ее видели в крепком офицерском помещении, так называемом "Каменном доме" и даже современные солдаты время от времени сообщают о наблюдении призрака "Безголовой Гринги".

Она всегда появляется в темноте и всегда ее видит лишь одинокий солдат, стоящий на посту или находящийся в патруле. Они описывают ее как темную фигуру, словно сложенную из дыма, при этом явно человеческую, но без головы.

Этот призрак использует какое-то колдовство, чтобы притягивать к себе солдат. Иначе как можно объяснить, что те покидают свои посты и идут к призраку. Те, кто доходили до него достаточно близко, уверяли, что от него пахнет запахом Пало Санто (местное ароматное растение), если призрак в хорошем настроении, и тяжелым гнилостным запахом, если он разозлен.

Иногда "Безголовая Гринга" проникает в солдатские казармы и нападает на спящих военных. Она словно вспоминает времена, когда была живой и ищет мужского тепла. Присутствие призрака становится ощутимым, когда солдат просыпается от необычной тяжести, словно его сильно придавило сверху что-то невидимое и неосязаемое. Когда солдат открывает глаза, все странные ощущения сразу же пропадают.

На козни "Безголовой Гринги" списывают и странные происшествия с ночными обходчиками. Иногда солдаты, патрулирующие базу, внезапно каким-то образом переносились мгновенно из одного места базу в другое, к примеру секунду назад они были у казармы, а через мгновение внезапно оказывались в районе порта.

Самым известным происшествием с этим призраком нередко называют случай с пьяным эквадорским солдатом, который угнал небольшой пикап (это был единственный автомобиль на базе) и вскоре врезался в столб в районе военного аэропорта, на время лишив базу связи по радио.

Он получил в ДТП тяжелые ранения, но остался жив и когда поправился, то принялся рассказывать, что во всем была виновата незнакомая красивая женщина, которую он внезапно увидел, когда злоупотреблял алкоголем. Именно она якобы надоумила его угнать пикап, уговорив его, что он сумеет достать больше алкоголя, если поедет на машине.

При этом ближайший магазин, где можно было купить алкоголь, находился на соседнем острове, так что очень сложно объяснить данный эпизод. Солдат мог быть настолько пьян, что у него помутился рассудок, но в таком случае он навряд ли был бы способен угнать пикап и тем более вести его некоторое время. Так что остается либо признать его полнейшим кретином , либо и правда списать все на козни призрака.

Также любопытной деталью является тот факт, что когда на место ДТП прибыли другие солдаты, они сразу же стали сообщать, что в останках грузовика ужасно воняет одновременно гнилой плотью и ароматом Пало Санто.

Все это можно признать за местные байки для развлечения и пугания новичков, но на самом деле военные на Балтре очень серьезно относятся к "Безголовой Гринге". Один из бывших офицеров поведал, что однажды более десятка солдат на базе были так напуганы призраком, что спали все в одной казарме, никуда не выходили после наступления темноты, а рядом с казармой садили на цепь собаку, чтобы она их охраняла.

Также неоднократно сообщалось, что по ночам солдаты слышат гудок пикапа и видят огни его фар в темноте. Это та самая машина, которую призрак заставил угнать того солдата и теперь она тоже стала призраком и заманивает к себе других солдат.

При всем этом надо учитывать, что несмотря на то, что Галапагосские острова ежегодно посещают тысячи туристов, остров Балтра и его военная база для них закрыт и посторонним оказаться тут очень сложно. На острове живет лишь небольшая группа солдат, летчиков и моряков.