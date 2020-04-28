 

«Счастье — держать эту кроху»: Поплавская заинтриговала снимком с ребенком на руках

28.04.2020, 9:53, Разное

Актриса Яна Поплавская строит загородный дом во время карантина. Звезда открыла для себя простые радости бытия в повседневной жизни, а недавно заинтриговала поклонников, обнародовав снимок с ребенком на руках.
Своим поклонникам Яна Поплавская часто показывает снимки обычной жизни человека в окружении близких людей. Вместе с любимым человеком радиоведущим Евгением Яковлевым они не только трудятся, но и наслаждаются спокойным общением с природой, встречают рассветы и наблюдают закаты. На снимках пара появляется иногда с маленьким ребенком на руках, и фолловеры даже предположили, что популярная артистка стала мамой, уступив просьбам гражданского супруга. Известно, что к рождению детей у родителей в солидном возрасте Поплавская относится негативно. Не любит актриса и таинственности, поэтому сразу же пишет, что малыш на руках — внук друзей.

Благодаря вынужденной самоизоляции у многих появилась возможность «остановиться» в этой бесконечной жизненной суете и посмотреть вокруг. Оказалось, как информирует театральный педагог, люди перестали замечать главное, а «счастье — вот так гулять, вот так жить, держать на руках эту кроху».



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