В Microsoft улучшат систему индексирования для майского обновления Windows 10

28.04.2020, 9:53, Разное

Разработчики из Microsoft улучшат систему индексирования файлов для майского обновления операционной системы Windows 10. Улучшение поможет существенно ускорить работу при установке системы на HDD.

Система индексирования файлов в Windows позволяет при необходимости существенно снизить время поиска по диску. Несмотря на исключительную полезность такого действия, оно всё же нагружает систему и сам HDD. В спокойном режиме это практически незаметно, но в случае использования почти всех ресурсов компьютера внезапно начавшееся индексирование в автоматическом режиме может серьёзно снизить быстродействие. Именно с целью улучшить работу этой функции разработчики немного переделали её. Теперь она не будет начинаться, пока загруженность доступных ресурсов находится выше определённого значения. Windows 10 самостоятельно запустит индексирование файлов, как только нагрузка снизится до минимума.

Такое простое действие помогло добиться поразительных результатов в предварительном тестировании. Обновление выйдет в мае, когда и станет доступна новая версия Windows 10. В Microsoft отметили, что ощутимую разницу увидят только владельцы HDD, так как при работе с SSD никаких трудностей не было замечено изначально.