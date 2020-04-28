«Тебя люблю»: Муцениеце в стихах вымаливает у Прилучного прощение

28.04.2020, 9:53, Разное

Агата Муцениеце после громкого обвинения Павла Прилучного в рукоприкладстве посвятила ему трогательное стихотворение с признанием в любви. Актриса просит супруга простить ее за то, что «подвела и не уберегла».

«Тебе… Моему мужу бывшему… Родному – но не моему…» – такими словами начинается стихотворение, обнародованное знаменитостью в личном Instagram-профиле. Судя по строкам «Люблю… Тебя люблю всегда, везде, назло всему…», Муцениеце, несмотря на конфликт с супругом продолжает испытывать к нему искренние и нежные чувства. Кроме того, актриса просит у отца своих детей прощения за то, что «подвела», «не уберегла» и «первой не пришла».

Напомним, не так давно Муцениеце записала видеообращение, публично обвинив Прилучного в рукоприкладстве. Супруги объявили, что разводятся, и разъехались. Однако им пришлось воссоединиться на период эпидемии, но совместное проживание обернулось новым скандалом. Появилась информация, что актер выгнал жену и детей из дома, но глава семейства отрицает свою вину.