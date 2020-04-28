Ученые РФ и Литвы предложили «вакцину от старения»

28.04.2020, 9:48, Новости дня

Ученые из РФ и Литвы предложили способ профилактики аутоиммунных заболеваний, связанных со старением организма – в частности, речь идет о таких заболеваниях, как атеросклероз, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Статья опубликована в международном научном журнале Expert Review of Vaccines, передает РИА «Новости».

«В природе существуют несколько биологических механизмов, ограничивающих жизнь человека, один из них, возможно, самый главный – иммунологический», – отметил один из авторов работы, профессор Балтийского федерального университета имени Канта (Калининград) Виктор Селедцов.

Он пояснил, что в течение жизни человека его иммунные клетки, Т-лимфоциты, постепенно становятся все более и более аутореактивными, то есть их активность в отношении внешних патогенов постепенно вытесняется агрессией к тканям своего организма. Именно эти клетки «становятся причиной аутоиммунных заболеваний, которые обычно ассоциируются со старением организма».

В статье Селедцова и научного сотрудника компании Innovita Res (Вильнюс, Литва) Алексея фон Дельвига для профилактики развития аутоиммунных заболеваний предлагается использовать метод лимфоцитарной вакцинации.

Данная технология нацелена на стимуляцию природного иммунологического механизма, препятствующего развитию аутоиммунных болезней. Вакцинация уже показала свою клиническую эффективность в лечении рассеянного склероза и ревматоидного артрита.

«Другой подход в борьбе с иммунологическим старением – это создание иммунологического банка для хранения иммунокомпетентных клеток, полученных в молодом возрасте. При введении в стареющий организм эти клетки способны усилить иммунологическую противоинфекционную защиту, взять под контроль деятельность «старых» аутоиммунных клеток и, таким образом, продлить человеку жизнь», – добавил Селедцов.

По его словам, самым подходящим для инъекций материалом являются собственные иммунные клетки человека, для этого и нужен иммунологический банк.

«В молодости человек может сдать на хранение свои иммунные клетки, а потом, допустим после 65 лет, сделать их инъекцию в качестве профилактики инфекционных и аутоиммунных заболеваний», – добавил ученый.

Отмечается, что эти технологии не решают всех проблем человека со здоровьем и не подарят ему бессмертие, но смогут продлить жизнь и улучшить ее качество.

Ранее россиянам дали советы по профилактике болезни Альцгеймера.