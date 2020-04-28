Названа дата проведения видеоконференции глав МИД в «нормандском формате»

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28.04.2020, 9:30, Новости дня

Видеоконференция министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ в «нормандском формате» состоится в четверг, 30 апреля, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Видеоконференция произойдет в этот четверг, 30 апреля», – цитирует ТАСС министра. 

Кулеба добавил, что «будут все министры иностранных дел «четверки».

Напомним, в начале марта Зеленский заявил о возможности выхода Украины из «нормандского формата».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Зеленский готовит почву для отказа от Минских договоренностей.



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