Названа дата проведения видеоконференции глав МИД в «нормандском формате»
28.04.2020, 9:30, Новости дня
Видеоконференция министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ в «нормандском формате» состоится в четверг, 30 апреля, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Видеоконференция произойдет в этот четверг, 30 апреля», – цитирует ТАСС министра.
Кулеба добавил, что «будут все министры иностранных дел «четверки».
Напомним, в начале марта Зеленский заявил о возможности выхода Украины из «нормандского формата».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Зеленский готовит почву для отказа от Минских договоренностей.
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