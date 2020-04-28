Тбилиси отреагировал на переименование Цхинвала в Сталинир

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28.04.2020, 9:30, Новости дня

Государственный министр Грузии по примирению Кетеван Цихелашвили заявила, что решение временно вернуть столице Южной Осетии Цхинвалу название Сталинир является «абсурдным экспериментом», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Люди там становятся жертвами абсурдных экспериментов, когда их заставляют вернуться в советское прошлое», – сказала она журналистам во вторник.

Она напомнила о том, что детей в Южной Осетии «заставляют петь песни во славу СССР на фоне портретов Ленина и Сталина с пионерскими галстуками».

«Так эта абсурдная ситуация получает особенный трагизм – из-за привлечения детей», – отметила Кетеван Цихелашвили.

«В Южной Осетии живут в изоляции за колючей проволокой фактически на военной базе «оккупационного режима», – сказала Госминистр.

Тбилиси называет после 2008 года Абхазию и Южную Осетию «оккупированными Россией регионами».

Сталиниром Цхинвал называли с 1934 по 1961 год. Накануне президент Южной Осетии Анатлий Бибилов временно вернул это название для мероприятий, приуроченных ко Дню Победы (9 мая) и Дню начала войны (22 июня). Грузинские сталинисты приветствовали это решение.



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