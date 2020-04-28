Клиники для больных с коронавирусом откроют в парке “Патриот” и “Крокус Сити Холл” в Московской области

28.04.2020, 9:30, Новости дня

В парке “Патриот” и концертном зале “Крокус Сити Холл” планируется открыть два больших госпиталя для лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В каждом госпитале разместится по 1,5 тысячи коек, клиники оснастят необходимыми для лечения больных COVID-19 аппаратами искусственной вентиляции легких и возможностью подачи кислорода.

“Скорее всего, число заболевших будет расти. Последние несколько суток у нас порядка 600–650 заболевших каждый день”, – цитирует Воробьева телеграм-канал оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Московской области.

Ранее губернатор предупреждал, что в мае регион, возможно, “ждет еще более сложный период”, а потому общее число койко-мест для инфекционных больных в региональных клиниках Московской области планируется довести до 11–12 тысяч. Режим самоизоляции, действующий в Московской области, по словам главы региона, будет продлен на период майских праздников.

Пресс-служба Crocus Group на запрос РБК ответила, что с правительством Московской области ведутся переговоры о развертывании госпиталя с вместимостью, превышающей 1000 больных. “На данный момент идут переговоры о развертывании госпиталя на территории “Крокус Экспо” приблизительно на 1100 мест. Такой госпиталь можно развернуть за 5-6 дней”, – заявили в пресс-службе.

21 апреля пациентов с коронавирусом начала принимать построенная за месяц инфекционная больница, расположенная в поселении Вороновское в Новой Москве. В учреждении работают более 500 сотрудников. Центр рассчитан на 800 коек, при необходимости его мощность может быть увеличена до 900.

По данным на 27 апреля, за последние сутки в Московской области выявлены 638 новых случаев заражения COVID-19, общее число заражений выросло до 9708, умерли 69 человек.